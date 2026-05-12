Marina Berlusconi ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con il Partito Democratico né con Gianni Letta in relazione a eventuali accordi o incontri dopo la fine del mandato presidenziale. La sua precisazione arriva in risposta a quanto riportato da alcuni media, che avevano ipotizzato incontri tra rappresentanti di Forza Italia e esponenti del centrosinistra. La dirigente ha confermato di non aver preso parte a nessun incontro ufficiale o informale con queste parti.

La smentita di Marina Berlusconi Cosa diceva l'articolo de La Stampa Cosa rappresenta la famiglia Berlusconi per Forza Italia oggi La smentita di Marina Berlusconi In una dichiarazione molto netta, Marina Berlusconi ha negato qualsiasi suo coinvolgimento diretto nell’azione politica di Forza Italia, il partito fondato dal padre Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi ha in particolare criticato un articolo uscito sul quotidiano La Stampa, nell’edizione del 12 maggio. Marina Berlusconi “Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l’elezione del futuro Presidente della Repubblica” ha specificato Berlusconi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marina Berlusconi smentisce La Stampa, "nessun contatto" tra Gianni Letta e il Pd per il dopo Mattarella

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