Fi | Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a Milano

Domani a Milano, Marina e Pier Silvio Berlusconi si incontreranno con Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vicepremier. L'appuntamento è programmato nel pomeriggio e si svolgerà in un contesto istituzionale. La visita si inserisce tra gli incontri ufficiali che coinvolgono rappresentanti di rilievo del centrodestra. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo ai temi che verranno discussi durante l'incontro.

Marina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani. Secondo quanto si apprende il faccia a faccia, confermato questa sera, è stato fissato all'ora di pranzo a Milano. All'incontro sarà presente anche Gianni Letta. Dopo la sconfitta del sì al Referendum sulla Giustizia, sono tanti i temi da affrontare, dalla stagione congressuale all'ipotesi di cambiare il capogruppo azzurro alla Camera dopo aver sostituito Maurizio Gasparri con Stefania Craxi al Senato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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