Marina Berlusconi ha negato categoricamente di aver avuto contatti con il Partito Democratico, rifiutando le voci circolate nelle ultime settimane. La sua dichiarazione arriva dopo un periodo in cui si sono susseguite ricostruzioni non confermate riguardo a incontri o accordi politici con i rappresentanti del partito. La donna ha precisato di non aver mai avviato discussioni di alcun tipo con esponenti del Pd.

"Dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria, in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza Italia e il centro-sinistra, l 'articolo sulla Stampa di oggi ha avuto l'effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso", esordisce Marina Berlusconi. E ancora: "Voglio dirlo con estrema chiarezza: non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico, e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere. Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l'elezione del futuro Presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marina Berlusconi smentisce La Stampa: "Nessun contatto col Pd"

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