Marina Berlusconi gela chi sogna inciuci col Pd | Non ispiro manovre sono legata a FI e a tutto il centrodestra
Marina Berlusconi ha dichiarato di non avere incontri con il Partito Democratico e di non essere coinvolta in alcuna manovra per modificare alleanze o schieramenti politici. Ha precisato di essere legata a Forza Italia e al centrodestra e di non voler influenzare le prossime elezioni politiche o la scelta del nuovo presidente della Repubblica. La sua posizione è netta e senza ambiguità riguardo a queste questioni.
Nessun abboccamento con il Pd, nessuna manovra per «ridefinire alleanze e schieramenti», nessun intervento per condizionare il risultato delle prossime politiche, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Marina Berlusconi ha rilasciato una lunga dichiarazione nella quale ha sgombrato il campo «con estrema chiarezza» da ipotesi, illazioni e retroscena che la iscrivo al “partito” di quanti starebbero brigando per condizionare l’esito delle future elezioni politiche, quel “partito del pareggio” incarnato da una sinistra che sa di non poter confidare nelle urne per affermarsi come maggioranza e, dunque, spera in qualche gioco di palazzo per arginare il centrodestra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Marina Berlusconi gela Vannacci: Pulizie di primavera nel Centrodestra! #shorts
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