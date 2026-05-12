Marina Berlusconi gela chi sogna inciuci col Pd | Non ispiro manovre sono legata a FI e a tutto il centrodestra

Marina Berlusconi ha dichiarato di non avere incontri con il Partito Democratico e di non essere coinvolta in alcuna manovra per modificare alleanze o schieramenti politici. Ha precisato di essere legata a Forza Italia e al centrodestra e di non voler influenzare le prossime elezioni politiche o la scelta del nuovo presidente della Repubblica. La sua posizione è netta e senza ambiguità riguardo a queste questioni.

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