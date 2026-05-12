Marina Berlusconi si sfila | Nessun contatto con il Pd né ingerenze o manovre

Marina Berlusconi ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con il Partito Democratico, né di aver subito ingerenze o manovre politiche. La sua presa di posizione arriva dopo settimane di voci e indiscrezioni non confermate, che avevano alimentato speculazioni sulla sua posizione rispetto a eventuali rapporti con forze politiche. La presidente di Fininvest ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione, ritenendo le notizie circolate prive di fondamento.

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Roma, 13 maggio 2026 – La classica goccia “che fa traboccare il vaso" ispira Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, che dice la sua dopo "settimane di retroscena del tutto campati in aria". La goccia cade sui suoi presunti contatti con il Pd, a proposito del cantiere della nuova legge elettorale e, soprattutto, sul fronte del Quirinale in vista delle elezioni – lontane? vicine? – del prossimo presidente della Repubblica, a inizio 2029. Non rientra nel galateo istituzionale discuterne ora e tantomeno far girare nomi – è girato quello dell’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, nella rosa anche nel 2022 - prima che sia concluso il mandato del Capo dello Stato in carica, Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marina Berlusconi si sfila: “Nessun contatto con il Pd, né ingerenze o manovre” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marina Berlusconi in politica: il vero scoop di Fabrizio Corona Notizie correlate Marina Berlusconi smentisce La Stampa: "Nessun contatto col Pd""Dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria, in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza... Marina Berlusconi smentisce La Stampa, "nessun contatto" tra Gianni Letta e il Pd per il dopo MattarellaLa smentita di Marina Berlusconi Cosa diceva l'articolo de La Stampa Cosa rappresenta la famiglia Berlusconi per Forza Italia oggi La smentita di... Argomenti più discussi: Marina Berlusconi si sfila: Nessun contatto con il Pd, né ingerenze o manovre; Centrodestra, Giannini: Il fantasma di Berlusconi è ancora immanente nella politica italiana; Marina Berlusconi punta su Silvia Salis? Renzi prepara il grande centro e Meloni vede il rischio ribaltone; Paolo Mieli: Dietro alla querela di Nordio c'è Giorgia Meloni. Marina Berlusconi smentisce La Stampa, nessun contatto tra Gianni Letta e il Pd per il dopo MattarellaMarina Berlusconi ha smentito che Forza Italia starebbe organizzando un incontro tra lei ed Elly Schlein per preparare l'elezione di Gianni Letta al Quirinale ... virgilio.it