Marina Berlusconi | Non esistono miei contatti con Pd e centrosinistra
Marina Berlusconi ha diffuso una nota in risposta alle notizie pubblicate oggi da ‘La Stampa’, secondo cui avrebbe avuto contatti con i vertici del Pd e il supporto di Gianni Letta. La presidente di Fininvest e Mondadori ha precisato che non ci sono stati incontri o rapporti con il partito di centrosinistra. La sua comunicazione si limita a smentire ogni coinvolgimento in trattative o dialoghi con il Pd.
La primogenita del Cav: “Affetto per eredità politica di mio padre ma piena autonomia FI”. Si infiamma dibattito sulla legge elettorale Marina Berlusconi interviene con una nota in merito alle ricostruzioni pubblicate oggi dal quotidiano ‘La Stampa’, secondo le quali la presidente di Fininvest e Mondadori avrebbe avviato alcune interlocuzioni con i vertici del Pd con l’aiuto di Gianni Letta. Intanto, si accende il dibattito sulla legge elettorale, dopo la proposta di un confronto con le opposizioni partito ieri dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e Maurizio Lupi, leader di Noi moderati.🔗 Leggi su Lapresse.it
Marina Berlusconi Demolisce Tajani: “Hai Tradito Mio Padre!”
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