Marina Berlusconi | Non esistono miei contatti con Pd e centrosinistra

Marina Berlusconi ha diffuso una nota in risposta alle notizie pubblicate oggi da ‘La Stampa’, secondo cui avrebbe avuto contatti con i vertici del Pd e il supporto di Gianni Letta. La presidente di Fininvest e Mondadori ha precisato che non ci sono stati incontri o rapporti con il partito di centrosinistra. La sua comunicazione si limita a smentire ogni coinvolgimento in trattative o dialoghi con il Pd.

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