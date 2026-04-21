Nelle ultime settimane, Marina Berlusconi ha annunciato cambiamenti all’interno di Forza Italia, ma ha confermato che il partito rimane nel centrodestra. La leadership di Antonio Tajani è stata confermata e la collocazione politica del partito non è stata messa in discussione. Questi aggiornamenti sono stati comunicati nel contesto di un quadro politico stabile, con Forza Italia che mantiene il suo ruolo all’interno dell’alleanza di centrodestra.

La leadership di Antonio Tajani, così come la collocazione politica di Forza Italia, nel perimetro del centrodestra, non sono in discussione. Questo sarebbe il ragionamento di Marina Berlusconi in queste ore. Sul pranzo di venerdì scorso nella sede Mediaset di Cologno Monzese tra il segretario nazionale azzurro, la primogenita del Cavaliere e il fratello Pier Silvio (presenti Gianni Letta e l'ad di Fininvest spa, Danilo Pellegrino) sono circolate varie ricostruzioni relative al futuro del partito e al rapporto con il governo Meloni in vista delle prossime politiche. Voci forse alimentate e amplificate anche dalla durata della colazione,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forza Italia, Marina Berlusconi cambia tutto ma..."restiamo nel centrodestra"

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Forza Italia, l'invito dei fratelli Berlusconi e di Tajani all'unità: Costa capogruppo di mediazione; Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Forza Italia, niente accordo tra Tajani e i Berlusconi. Dubbi su Costa capogruppo; Psicodramma Forza Italia su nomine e congressi.

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. @paolomieli: "M. Berlusconi detta la sua agenda a Forza Italia: ius soli, fine vita e giustizia, lo leggo sul Fatto da Salvini. Ilario Lombardo, invece su La Stampa, scrive che Marina vuole occuparsi anche della legge elettorale, mi sembra chiaro che voglia entra x.com