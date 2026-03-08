Referendum giustizia la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica | Non sia un derby tra tifoserie Ecco perché voterò Sì

Marina Berlusconi ha scritto una lettera al direttore di Repubblica per esprimere il suo punto di vista sul referendum sulla giustizia. Nella comunicazione, invita a evitare che il dibattito si trasformi in uno scontro tra tifoserie e spiega perché intende votare Sì. L’intervento si inserisce nel contesto del confronto pubblico sulla riforma della giustizia in Italia.

Marina Berlusconi sceglie di intervenire a gamba tesa nel dibattito nazionale con una lettera indirizzata al direttore di Repubblica. Una scelta simbolica forte, definita dalla stessa Berlusconi un’avventura «in partibus infidelium» (cioè «nei paesi degli infedeli»), per parlare di quello che ritiene un passaggio fondamentale per la democrazia italiana: il referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. Il cuore dell’intervento è un appello a depoliticizzare il voto, liberandolo dalle «gabbie ideologiche in cui appare sempre più rinchiuso». Ma è anche un’occasione ghiotta per ribadire il suo sostegno alla riforma. Secondo la primogenita del Cavaliere, il dibattito attuale è vittima di una contrapposizione polarizzata che riduce tutto a una scelta tra una giustizia «di destra» o «di sinistra». 🔗 Leggi su Open.online

La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: "Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche, giustizia patrimonio comune. Ecco perché voto sì"

