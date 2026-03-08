A due settimane dal referendum sulla giustizia, mentre la guerra in Medio Oriente occupa le prime pagine, una lettera di Marina Berlusconi a Repubblica propone di liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche e considera la giustizia un patrimonio comune. La questione della separazione delle carriere, spesso al centro del dibattito, sembra perdere spazio tra le notizie più urgenti e le tensioni internazionali.

La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori: "Politica e magistratura dovrebbero correre su binari ben distinti: questo si potrà realizzare soltanto con una reale separazione delle carriere" Quando mancano 14 giorni al referendum sulla giustizia e mentre la guerra in Medio Oriente imperversa, preoccupa e riempie le pagine dei quotidiani il tema della separazione delle carriere rischia di passare in secondo piano. È con questo spirito di preoccupazione che Marina Berlusconi ha scritto una lunga lettera a Repubblica nutrendo il timore che "si rischi di non cogliere la reale portata di un passaggio fondamentale per la vita democratica del nostro Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: “Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche, giustizia patrimonio comune. Ecco perché voto sì”

Marina Berlusconi: “Al referendum voto sì perché è la cosa giusta”La presidente di Fininvest e Mondadori è convinta che il voto del 22 e 23 marzo sia una "occasione irripetibile" per cambiare la giustizia italiana,...

Leggi anche: Marina Berlusconi: "Voto Sì al referendum sulla giustizia. Vannacci? Fuori gli estremisti dal centrodestra"

Una selezione di notizie su Marina Berlusconi.

Temi più discussi: La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche, giustizia patrimonio comune. Ecco perché voto sì; Alfonso Signorini scrive una lettera di addio, poi su Falsissimo di Corona: Squallido sottoscala dove c'è chi delinque; Occhiuto: bene Marina Berlusconi, avanti con la riforma della giustizia; Alfonso Signorini lascia Chi: Ora è il momento di cominciare una nuova vita.

La lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche, giustizia patrimonio comune. Ecco perché voto sìLa presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori: Politica e magistratura dovrebbero correre su binari ben distinti: questo si potrà realizzare soltanto con una reale separazione delle carriere ... ilgiornale.it

La terza via fra vecchi interessi e nuovi poteri: la lettera di Marina BerlusconiLa situazione è grave ma non seria,avrebbe detto Flaiano commentando il grido di dolore lanciato sulla prima pagina del Corriere della sera da Marina Berlusconi. Con il candore di una cooperativa ... huffingtonpost.it

Il ringraziamento a Marina Berlusconi «simile a suo padre. Un uomo unico, Silvio Berlusconi». E poi non cita l'ex re dei paparazzi, ma parla di «squallido sottoscala» - facebook.com facebook

“Voterò SÌ. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”: così Marina Berlusconi, Presidente di Fininvest, in un’intervista al Corriere della Sera. x.com