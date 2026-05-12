Marghera maxi furto alla Siemens | rubate 7 tonnellate di rame

A Marghera, un furto consistente di circa sette tonnellate di rame è stato scoperto presso uno stabilimento. I ladri sono riusciti a disattivare i sensori di allarme e a utilizzare i muletti per spostare il materiale. Restano da chiarire le modalità con cui hanno ottenuto le informazioni tecniche necessarie per infiltrarsi nel sito e per operare senza essere intercettati. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a disattivare i sensori di allarme?. Chi ha fornito ai criminali la conoscenza tecnica per usare i muletti?. Come sono riusciti a spostare cinque bancali pesanti in una sola notte?. Perché questo colpo ricorda un precedente furto avvenuto nell'area di Mira?.? In Breve Danno economico stimato in circa centomila euro per i cinque bancali sottratti.. I ladri hanno usato un muletto per forzare la saracinesca in via del Trifoglio.. Il modus operandi ricorda un furto di 460 chili di rame avvenuto a Mira.. La Questura di Venezia indaga sulla pianificazione logistica e sul bypass degli allarmi.. Sette tonnellate e mezzo di rame sono state sottratte ai capannoni della Siemens Energy Transformers di Marghera nella sera di domenica, con un danno economico stimato intorno ai centomila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marghera, maxi furto alla Siemens: rubate 7 tonnellate di rame ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto in azienda, rubate 14 tonnellate di rame: denunciati 3 uominiDopo lunghe indagini i carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti autori del maxi furto di 14 tonnellate di rame avvenuto a novembre in... La banda in trasferta da Torino. Maxi furto di 14 tonnellate di rame. Ladri incastrati dalle telecamereLadri di metalli, ma non si tratta di un piccolo furto da disperati in cerca di qualche spicciolo: i tre malviventi si sono impossessati addirittura...