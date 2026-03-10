Furto in azienda rubate 14 tonnellate di rame | denunciati 3 uomini

Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver rubato 14 tonnellate di rame in un’azienda di Carate Brianza lo scorso novembre. Le indagini, concluse recentemente, hanno portato all’identificazione dei presunti autori del furto. I militari hanno ricostruito le fasi del colpo e rintracciato i responsabili. La merce sottratta era destinata ad un’attività industriale della zona.

Dopo lunghe indagini i carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti autori del maxi furto di 14 tonnellate di rame avvenuto a novembre in un'azienda di Carate Brianza. Una indagine che ha portato ad identificare e denunciare 3 persone. Il tentato furto in questione, sarebbe avvenuto pochi giorni dopo, il 10 dicembre. In quell’occasione i carabinieri avevano fermato un 18enne di nazionalità rumena, che fungeva da palo a bordo di un veicolo, mentre altri complici si erano allontanati nelle campagne circostanti. Nel veicolo erano stati trovati e sequestrati arnesi da scasso oltre ad indumenti utili al travisamento dell’identità. La procura della Repubblica di Monza attuerà ora le valutazioni di competenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

