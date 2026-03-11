La banda in trasferta da Torino Maxi furto di 14 tonnellate di rame Ladri incastrati dalle telecamere

Una banda proveniente da Torino ha messo a segno un maxi furto di 14 tonnellate di rame. Tre uomini sono entrati in azione e sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, che hanno contribuito a incastrarli. Si tratta di un episodio che coinvolge ladri di metalli, con un furto di grandi proporzioni.

Ladri di metalli, ma non si tratta di un piccolo furto da disperati in cerca di qualche spicciolo: i tre malviventi si sono impossessati addirittura di 14 tonnellate di rame. Al termine dell'articolata attività di indagine i carabinieri di Carate hanno denunciato due romeni di 27 e 53 anni, entrambi domiciliati in insediamenti nomadi. Non proprio della zona: per il maxi furto erano arrivati addirittura dalla provincia di Torino dimostrando di essere particolarmente specializzati in questa attività e di essere in grado di agire su vasta scala. Con loro coinvolto anche un terzo soggetto già denunciato in precedenza. L'indagine prende avvio da un episodio avvenuto a Carate Brianza nel novembre 2025. Dai campi nomadi di Torino in trasferta per rubare 14 tonnellate di rame in un'azienda di Carate: due ladri denunciatiCarate Brianza (Monza), 10 marzo 2026 – I carabinieri della stazione di Carate Brianza, al termine di un'attività investigativa, hanno deferito in...