Maresca di Catanzaro in finale | l’odontotecnica incontra il digitale

Una studentessa di Catanzaro ha raggiunto la finale in un concorso nazionale grazie a un progetto che combina tecnologie digitali e odontotecnica. Ha sviluppato un dispositivo medico utilizzando strumenti come il disegno assistito dal computer e le stampanti 3D. Durante la cerimonia finale, un’apposita commissione valuterà il lavoro degli studenti e la sua applicazione pratica nel settore sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come hanno creato un dispositivo medico con tecnologie 3D e CADCAM?. Chi valuterà il progetto degli studenti durante la cerimonia nazionale?. Perché l'accordo tra CNA e scuola è fondamentale per il territorio?. Quali premi riceveranno i vincitori per finanziare le nuove tecnologie?.? In Breve Cerimonia nazionale il 14 maggio con il ministro Valditara e il presidente Costantini.. Progetto coordinato da Antonio Muscolo con i professionisti Giuseppe Giuliano e Marco Tassone.. Collaborazione tra CNA Catanzaro e istituto per workshop e laboratori con imprenditori locali.. Vincitori riceveranno premi economici per acquistare nuovi strumenti tecnologici per gli istituti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maresca di Catanzaro in finale: l’odontotecnica incontra il digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Il genio di Giovanni Falcone”, Catello Maresca incontra gli studenti al Pineta GrandeUn confronto diretto con gli studenti per raccontare il valore del dovere, della legalità e dell’eredità morale di Giovanni Falcone. Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. Argomenti più discussi: Premio Di Marzio 2026, quante stelle a Portofino. Ranieri: Gianni mio maestro. Maresca: Onore nel nome di un grande uomo; Il Polo Tecnico Professionale protagonista al Career Day: visione, innovazione e dialogo con il mondo dell’impresa; Maresca Mattia - Scheda Arbitro; La Redel Viola ai quarti di finale, superata la Miwa Benevento al Palacalafiore. Artigianato a scuola, una scuola di Catanzaro finalista al contest CNAL’Istituto PTP Grimaldi, Petrucci, Pacioli, Ferraris, Maresca parteciperà alla cerimonia nazionale di premiazione. catanzaroinforma.it