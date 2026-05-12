Mare tra i più puliti d' Italia | eccellente la costa brindisina per la stagione balneare 2026
Per la stagione balneare 2026, le coste pugliesi si distinguono per la qualità del mare, che si conferma tra i più puliti del paese. Le analisi condotte hanno rilevato livelli di inquinamento molto bassi, confermando l'ottima condizione delle acque lungo la costa brindisina. Questa valutazione si basa su dati ufficiali raccolti nelle ultime settimane, che attestano il mantenimento di standard elevati per la qualità delle acque marine in questa zona.
BRINDISI - La stagione balneare 2026 si apre con un verdetto di assoluta eccellenza per le coste pugliesi, dove il mare si conferma tra i più puliti d'Italia. I dati ufficiali certificati dalla Regione Puglia fotografano una situazione quasi perfetta, con il 99.9 per cento delle acque di.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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