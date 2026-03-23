Arezzo, 23 marzo 2026 – Come far ripartire davvero l'economia aretina? Quali sono le ricette concrete per creare lavoro e sostenere le imprese locali? Questi saranno i temi trattati giovedì 26 marzo alle 18:30 presso il Centro Congressi dell'Hotel Etrusco, in un evento pubblico organizzato dalla lista "Più Arezzo" con il candidato sindaco Marco Donati. L'incontro vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo: Michele Boldrin professore universitario, economista e segretario di ORA! Il Coraggio dell'ovvio. Sarà presente anche Matteo Hallissey, Segretario di Più Europa e Radicali Italiani. Gli ospiti si confronteranno con il candidato Sindaco Marco Donati e Carlo Municchi, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Evento pubblico organizzato dalla lista "Più Arezzo" con il candidato sindaco Marco Donati

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