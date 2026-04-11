Azione Arezzo | Parte la corsa elettorale per Marco Donati sindaco

Martedì 7 aprile, in una piazza Risorgimento affollata, è stata ufficialmente avviata la campagna elettorale della coalizione che sostiene Marco Donati come candidato sindaco. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle cinque liste che compongono il fronte politico, con interventi e discorsi rivolti ai cittadini. La manifestazione ha segnato l’inizio ufficiale delle attività di campagna in vista delle prossime elezioni comunali.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Martedì 7 aprile, presso una piazza Risorgimento piena di pubblico, è stata inaugurata ufficialmente la campagna elettorale della coalizione composta dalle 5 liste a sostegno di Marco Donati. Azione Arezzo era presente attivamente grazie agli interventi del segretario provinciale Luca Calugi e del capolista della lista “Azione - Donati Sindaco” Alberto Cruciani, giovane architetto Under35, che esprimono grande soddisfazione per l’entusiasmo e il sostegno al progetto della coalizione dimostrato nell’occasione. I candidati sono pronti a rendere Azione protagonista nel progetto di rilancio della città, in un momento della sua storia cruciale come questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Azione Arezzo: “Parte la corsa elettorale per Marco Donati sindaco” Elezioni, la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di ArezzoArezzo, 15 febbraio 2026 – Si terrà martedì 17 febbraio alle ore 18:15, presso il Centro Congressi Etrusco dell’Arezzo Hotel, la presentazione... Evento pubblico organizzato dalla lista "Più Arezzo" con il candidato sindaco Marco DonatiArezzo, 23 marzo 2026 – Come far ripartire davvero l'economia aretina? Quali sono le ricette concrete per creare lavoro e sostenere le imprese... Temi più discussi: Azione Arezzo: Comune meno centrale e meno efficiente, serve una svolta nella macchina amministrativa; Un comune che risponde presente ai cittadini: la proposta di Azione per la macchina amministrativa; Arezzo inaugura l’Ecoparco: una risorsa di economia circolare al servizio dei cittadini nel segno del progetto europeo LIFE GreenMe5; Corsa a sindaco, Marco Donati riempie la piazza: Possiamo competere, con noi innovazione. «Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo»Arezzo, 8 aprile 2026 – «Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo». La nota di Arezzo 2020/AVS Arezzo. «A fronte di una narrazione che descrive la città sulla cresta d ... lanazione.it Un Comune che risponde presente ai cittadini. La proposta di AzioneNegli ultimi anni Arezzo ha progressivamente perso una parte della propria centralità amministrativa. Da punto di riferimento per l’intera provincia, il Comune appare oggi meno capace di svolgere un r ... arezzonotizie.it Mattinata di lavoro per l’Arezzo, che si è ritrovato al centro sportivo “Giusy Conti” per proseguire la preparazione settimanale. La seduta ha visto la squadra impegnata in una messa in azione dinamica seguita da una serie di esercitazioni dedicate al possesso - facebook.com facebook