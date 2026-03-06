Golden power sull' Api la sindaca Stefania Signorini chiede l' apertura di un tavolo interistituzionale

La sindaca di Falconara Marittima ha richiesto l'apertura di un tavolo interistituzionale per monitorare l’applicazione delle prescrizioni del Golden power, in seguito alla vendita del gruppo Api alla società Socar. L’obiettivo è seguire da vicino le fasi dell’operazione e garantire il rispetto delle normative previste. La richiesta è stata avanzata ufficialmente alle autorità competenti.

Ne farebbero parte il Comune di Falconara, la Regione Marche, rappresentanti di diversi ministeri e ovviamente persone di fiducia della società FALCONARA MARITTIMA – Un tavolo interistituzionale per seguire passo dopo passo l’attuazione delle prescrizioni del Golden power, una volta perfezionata la vendita del gruppo Api alla Socar. A chiederne l’istituzione è il sindaco di Falconara Stefania Signorini, con una lettera inviata ieri, 5 marzo 2026, al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

