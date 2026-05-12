La giunta regionale delle Marche ha deciso di destinare 600.000 euro a ristori destinati agli allevatori colpiti dall’epidemia di Blue Tongue. La decisione arriva in seguito alla diffusione del virus tra le greggi della zona. La somma verrà distribuita per aiutare le aziende agricole a fronteggiare i danni causati dall’epidemia, che ha coinvolto diverse aziende della regione.

La Regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, ha approvato un intervento per sostenere gli allevatori dopo l’epidemia di Blue Tongue. Nel 2025, infatti, la febbre catarrale degli ovini ha colpito il territorio e provocato problemi importanti per diverse aziende zootecniche. La malattia, che viene trasmessa da insetti vettori, ha coinvolto 163 allevamenti, oltre 30mila capi ovini e altri ruminanti, evidenziando il bisogno di un’azione concreta a livello territoriale sia sul piano del ristoro che sulla prevenzione tempestiva. È importante ricordare che la Blue Tongue non può essere trasmessa agli umani e non si può contrarre con il consumo di alimenti di origine animale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marche, epidemia ovina “Blue tongue”: la giunta regionale stanzia 600mila euro in ristori per gli allevatori colpiti

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