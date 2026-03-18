La Regione Emilia-Romagna ha annunciato che anche quest’anno manterrà il supporto alle vaccinazioni gratuite contro la Blue Tongue per gli allevatori di ovini. La decisione riguarda l’acquisto dei vaccini, che sarà sostenuto dalla regione nel 2026. La comunicazione è stata resa nota a Bologna il 18 marzo 2026.

Bologna, 18 marzo 2026 – La Regione Emilia-Romagna continuerà a sostenere anche nel 2026 l’acquisto dei vaccini contro la Blue Tongue per gli allevatori. Nel 2025 nel territorio regionale sono stati 92 i focolai di blue tongue BTV8, 7.462 i capi vaccinati al 31 dicembre dello scorso anno. Il virus, che non è trasmissibile all’uomo, e non comporta problemi di sicurezza per gli alimenti derivati, colpisce soprattutto i ruminanti. «Negli ovini la Blue Tongue si manifesta clinicamente nella forma più grave – scrive l’Istituto Zoprofilattico sperimentale delle Venezie –, causando anche mortalità; nei bovini e nelle capre l’infezione decorre, salvo poche eccezioni, in forma subclinica, senza sintomi evidenti». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blue Tongue, la Regione Emilia-Romagna conferma le vaccinazioni gratuite per gli ovini

Articoli correlati

Leggi anche: Blue Tongue, Marcello (FdI) interroga. La Regione: "Investiti 100 mila euro per la profilassi"

Blue tongue, boccata d'ossigeno per gli allevatori colpiti: in arrivo gli aiuti straordinariBoccata d'ossigeno per gli allevatori alle prese con il Blue tongue virus nel corso del 2025: a giorni sarà pubblicato il bando per l’aiuto...

Contenuti e approfondimenti su Blue Tongue

Temi più discussi: Blue tongue, la Regione continuerà a sostenere anche nel 2026 l’acquisto dei vaccini per gli allevatori che decidono di aderire alla campagna; Dalla peste suina alla Blue Tongue: cosa sta succedendo negli allevamenti sardi; Le novità dell'agricoltura della Regione ad Agriumbria; Agriumbria, via alla 57esima edizione: richieste record e oltre 450 espositori. Meloni: Patrocinio Conferenza politiche agricole delle Regioni italiane conferma appeal nazionale.

Parte in Emilia-Romagna la campagna vaccinale volontaria contro la Blue tongue, Mammi e Fabi Siamo sulla strada giustaBOLOGNA (ITALPRESS) – Contenere la diffusione del virus e proteggere gli allevamenti permettendo così di limitare i danni economici, come perdita di animali, cali produttivi e spese veterinarie. Parte ... msn.com

Emergenza Virus Blue Tongue degli ovini, si moltiplicano i focolai: la Regione Marche emana le linee guida per gli allevatori. Eccome come si trasmetteSi chiama Blue Tongue, letteralmente lingua blu o febbre catarrale negli ovini e viene identificata con la sigla BT-ST8. È una malattia infettiva dei ruminanti (ovini, ovicaprini e bovini) sia ... corriereadriatico.it

Blue tongue: l’UE la riclassifica e ridefinisce le misure di controllo Dal 15 luglio 2026 cambiano le regole sanitarie europee, nuove modalità di notifica dei focolai e revisione dell’approccio di controllo alla luce dell’evoluzione epidemiologica del virus Continua - facebook.com facebook