Maranza assaltano i bus a Cantù scattano 5 pattuglie e il blitz dei carabinieri in mimetica
A Cantù, alcuni autisti sono stati circondati da un gruppo di persone che hanno iniziato a insultarli, provocando urla e una crescente tensione. Immediatamente sono state inviate cinque pattuglie di carabinieri in mimetica, che sono intervenute sul posto per gestire la situazione. La scena si è svolta in modo rapido, con i militari che hanno cercato di calmare gli animi e riportare la calma tra i presenti.
Prima gli insulti, poi gli autisti circondati, le urla e la paura che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro. Attimi di forte tensione a Cantù nella serata di lunedì 11 maggio nell’area del deposito bus di via Martin Luther King, dove un gruppo di sei giovani avrebbe cercato di.🔗 Leggi su Quicomo.it
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