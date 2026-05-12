Maranza assaltano i bus a Cantù scattano 5 pattuglie e il blitz dei carabinieri in mimetica

A Cantù, alcuni autisti sono stati circondati da un gruppo di persone che hanno iniziato a insultarli, provocando urla e una crescente tensione. Immediatamente sono state inviate cinque pattuglie di carabinieri in mimetica, che sono intervenute sul posto per gestire la situazione. La scena si è svolta in modo rapido, con i militari che hanno cercato di calmare gli animi e riportare la calma tra i presenti.

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