Rastrellamento nei boschi tra Turate Lomazzo e Cantù | carabinieri elicottero e decine di pattuglie contro lo spaccio

Un’intera mattinata sotto controllo nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù, dove numerosi cittadini hanno segnalato un imponente dispiegamento di forze dell’ordine impegnate in un’operazione contro lo spaccio. Decine di pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cantù, coordinate dal maggiore Christian Tapparo, hanno presidiato le aree più sensibili, affiancate dai militari dei Cacciatori, reparti specializzati negli interventi in contesti boschivi e impervi. Un vero e proprio rastrellamento, mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, da tempo sotto osservazione. A rendere ancora più evidente l’operazione è stato anche il sorvolo dell’elicottero, decollato da Lomazzo, che ha monitorato dall’alto l’intera zona per diverse ore, supportando le attività a terra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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