Marano-Ospitaletto | Gualtieri è un fulmine

Nel match tra Marano e Ospitaletto, Gualtieri si distingue per la sua rapidità. La squadra di Seregno conquista una vittoria importante nel Modenese, grazie anche alle prestazioni di De Rosa. La partita si conclude con un risultato che rafforza la posizione della squadra vincente in campionato. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro caratterizzato da intensità e determinazione da entrambe le parti.

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Cresce e soprattutto vince la Salus Seregno De Rosa, che nel Modenese festeggia un successo di grande prestigio. L’acuto porta la firma di Matteo Jacopo Gualtieri, 16 anni, monzese, protagonista assoluto della Marano-Ospitaletto, classica nazionale e prova valida per la prestigiosa classifica dell’Oscar TuttoBici Allievi. Il portacolori gialloblù ha costruito la vittoria con un’azione di forza e maturità: prima presente in ogni movimento decisivo, poi capace di trasformare la selezione in un assolo irresistibile, lasciando il gruppo alle spalle e andando a prendersi un trionfo che pesa per valore tecnico e per continuità di rendimento. A...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marano-Ospitaletto: Gualtieri è un fulmine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo. Marano-Ospitaletto, cento allievi in garaPresentata nella sede della Provincia la decima storica riedizione della Marano-Ospitaletto, gara riservata agli allievi che si svolgerà domenica. Ciclismo, torna la Marano-Ospitaletto, domenica 10 maggio la 10ª edizione per la categoria AllieviA Marano sul Panaro si terrà domenica 10 maggio la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale categoria allievi... Argomenti più discussi: ALLIEVI. Gualtieri (Salus Seregno De Rosa) firma l’impresa nel Modenese: assolo vincente alla Marano?Ospitaletto; OSCAR TUTTOBICI. GUALTIERI SHOW ALLA MARANO-OSPITALETTO: ASSOLO VINCENTE NELLA CLASSICA NAZIONALE; MARANO–OSPITALETTO: FESTA PER LA DECIMA EDIZIONE, IN GARA OLTRE 150 GIOVANI; Domenica a Marano sul Panaro la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale. OSCAR TUTTOBICI. GUALTIERI SHOW ALLA MARANO-OSPITALETTO: ASSOLO VINCENTE NELLA CLASSICA NAZIONALEIl monzese della Salus Seregno firma la prima vittoria su strada della stagione nella classica nazionale Allievi. tuttobiciweb.it