Ciclismo torna la Marano-Ospitaletto domenica 10 maggio la 10ª edizione per la categoria Allievi
Domenica 10 maggio si terrà a Marano sul Panaro la decima edizione della gara ciclistica nazionale riservata alla categoria Allievi, nota come Marano-Ospitaletto. La competizione prevede sette giri di un percorso di 6,4 chilometri nel territorio di Marano, con un arrivo previsto sulla salita finale. La corsa coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e si svolge seguendo un tracciato consolidato nel tempo.
A Marano sul Panaro si terrà domenica 10 maggio la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale categoria allievi che, attraverso un percorso di 6,4 chilometri nel territorio di Marano ripetuto sette volte, si concluderà con la salita finale e arrivo a.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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