Ciclismo Marano-Ospitaletto cento allievi in gara

Nella sede della Provincia è stata presentata la decima edizione della Marano-Ospitaletto, una gara di ciclismo riservata agli allievi. La competizione si terrà domenica e coinvolgerà circa cento giovani ciclisti provenienti da diverse zone. L’evento, giunto alla sua decima edizione, rappresenta una delle gare più attese per la categoria e richiama numerose famiglie e appassionati lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Presentata nella sede della Provincia la decima storica riedizione della Marano-Ospitaletto, gara riservata agli allievi che si svolgerà domenica. "Un traguardo veramente importante – ha dichiarato il sindaco di Marano Giovanni Galli –, debbo ringraziare tutti i volontari che permettono di poter svolgere questa manifestazione che è ormai divenuta un punto di riferimento del calendario giovanile". La gara che veniva organizzata dagli anni ‘50 dal cav. Francesco Badiali è ritornata nel 2016 in occasione del passaggio del Giro d’Italia, dopo una lunga interruzione dal gruppo ’Marano c’è’, con la collaborazione tecnica della Formiginese presieduta da Franco Machì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Marano-Ospitaletto, cento allievi in gara Notizie correlate Ciclismo, torna la Marano-Ospitaletto, domenica 10 maggio la 10ª edizione per la categoria AllieviA Marano sul Panaro si terrà domenica 10 maggio la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale categoria allievi... Ciclismo Esordienti e Allievi. Titoli provinciali. Top Biassono e BrugherioGiornata di ciclismo a 360 gradi a Brugherio dove sono stati assegnati i titoli di Campione Provinciale di Monza e Brianza per la stagione 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ciclismo. Marano-Ospitaletto, cento allievi in gara; MARANO OSPITALETTO, DIECI ANNI DI CICLISMO GIOVANILE; Domenica a Marano sul Panaro la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale. Ciclismo. Marano-Ospitaletto, cento allievi in garaPresentata nella sede della Provincia la decima storica riedizione della Marano-Ospitaletto, gara riservata agli allievi che si svolgerà domenic. ilrestodelcarlino.it Domenica a Marano sul Panaro la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionaleA Marano sul Panaro si terrà domenica 10 maggio la decima riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale categoria allievi che, attraverso un percorso di 6,4 chilometri nel ... sassuolo2000.it MARANO OSPITALETTO, DIECI ANNI DI CICLISMO GIOVANILE Ci spostiamo a Marano sul Panaro, dove domenica 10 maggio torna uno degli appuntamenti sportivi più sentiti del territorio. La Marano Ospitaletto, che compie 10 anni. In gara i giovani talenti d facebook