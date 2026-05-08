Ciclismo Marano-Ospitaletto cento allievi in gara
Nella sede della Provincia è stata presentata la decima edizione della Marano-Ospitaletto, una gara di ciclismo riservata agli allievi. La competizione si terrà domenica e coinvolgerà circa cento giovani ciclisti provenienti da diverse zone. L’evento, giunto alla sua decima edizione, rappresenta una delle gare più attese per la categoria e richiama numerose famiglie e appassionati lungo il percorso.
Presentata nella sede della Provincia la decima storica riedizione della Marano-Ospitaletto, gara riservata agli allievi che si svolgerà domenica. "Un traguardo veramente importante – ha dichiarato il sindaco di Marano Giovanni Galli –, debbo ringraziare tutti i volontari che permettono di poter svolgere questa manifestazione che è ormai divenuta un punto di riferimento del calendario giovanile". La gara che veniva organizzata dagli anni ‘50 dal cav. Francesco Badiali è ritornata nel 2016 in occasione del passaggio del Giro d’Italia, dopo una lunga interruzione dal gruppo ’Marano c’è’, con la collaborazione tecnica della Formiginese presieduta da Franco Machì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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