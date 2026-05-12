Maraini celebra Deledda | Nelle sue opere qualcosa di universale
Una scrittrice celebre ha recentemente commentato l’opera di un’autrice sarda, sottolineando come nei suoi scritti si trovi qualcosa di universale. Secondo questa opinione, la capacità di un’autrice di superare i confini del tempo e delle generazioni deriva dal fatto che riesce a comunicare aspetti fondamentali della vita stessa. La riflessione si inserisce in un contesto di celebrazione letteraria, senza però specificare i nomi coinvolti.
"Nelle opere di Deledda c’è qualcosa di universale. Quando uno scrittore o una scrittrice raggiunge l’universale, attraversa le generazioni: è questo che rende grande un autore, avere qualcosa da dire non nell’immediato, ma sulla vita stessa". Così Dacia Maraini a villa Caravella, davanti ad un pubblico attento e numeroso riunito nel giardino della residenza estiva di Grazia Deledda ha celebrato il centenario del Nobel alla scrittrice sarda. Al termine dell’incontro, Maraini si è trattenuta per il firmacopie e per incontrare il pubblico in un vero bagno di folla. La tre giorni dedicata a Deledda, che ha intrecciato letteratura, storia, cultura e tradizioni gastronomiche, è stata un grande successo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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