Una scrittrice celebre ha recentemente commentato l’opera di un’autrice sarda, sottolineando come nei suoi scritti si trovi qualcosa di universale. Secondo questa opinione, la capacità di un’autrice di superare i confini del tempo e delle generazioni deriva dal fatto che riesce a comunicare aspetti fondamentali della vita stessa. La riflessione si inserisce in un contesto di celebrazione letteraria, senza però specificare i nomi coinvolti.

"Nelle opere di Deledda c’è qualcosa di universale. Quando uno scrittore o una scrittrice raggiunge l’universale, attraversa le generazioni: è questo che rende grande un autore, avere qualcosa da dire non nell’immediato, ma sulla vita stessa". Così Dacia Maraini a villa Caravella, davanti ad un pubblico attento e numeroso riunito nel giardino della residenza estiva di Grazia Deledda ha celebrato il centenario del Nobel alla scrittrice sarda. Al termine dell’incontro, Maraini si è trattenuta per il firmacopie e per incontrare il pubblico in un vero bagno di folla. La tre giorni dedicata a Deledda, che ha intrecciato letteratura, storia, cultura e tradizioni gastronomiche, è stata un grande successo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maraini celebra Deledda: "Nelle sue opere qualcosa di universale"

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