Da Dacia Maraini a Marcello Fois | grandi ospiti e specialità sarde per celebrare i 100 anni del Nobel a Grazia Deledda

Dal 8 al 10 maggio, a Cervia si svolge nuovamente il festival letterario dedicato a Grazia Deledda, in occasione del centenario del premio Nobel assegnato alla scrittrice sarda. La manifestazione prevede incontri con ospiti come la scrittrice e lo scrittore, e momenti dedicati alle specialità gastronomiche della Sardegna. L’evento riunisce autori e appassionati per celebrare la figura di Deledda attraverso attività culturali e gastronomiche.

Torna a Cervia il festival letterario dedicato a Grazia Deledda, con una serie di iniziative speciali in programma dall’8 al 10 maggio in occasione del centenario del Nobel alla scrittrice sarda. Ospite d’onore di questa quarta edizione, la scrittrice Dacia Maraini.Come da tradizione, il cuore.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Omaggio a Grazia Deledda. Tra gli ospiti Dacia MarainiTorna a Cervia il festival letterario dedicato a Grazia Deledda, con una serie di iniziative in programma dall’8 al 10 maggio in occasione del... Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: “Perenne modernità opera”(Adnkronos) – “Quest’estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dacia Maraini, la memoria del Giappone: il documentario arriva a Roma; Omaggio a Grazia Deledda. Tra gli ospiti Dacia Maraini; Da Dacia Maraini a Marcello Fois: grandi ospiti e specialità sarde per celebrare i 100 anni del Nobel a Grazia Deledda; Dacia Maraini narra il suo Giappone con Vita mia, libro psicopompo tra identità e ricordi. Omaggio a Grazia Deledda. Tra gli ospiti Dacia MarainiTre giorni per ricordare i 100 anni dal premio Nobel della scrittire sarda . Talk e laboratori nella casa color biscotto; ci sarà anche Marcello Fois. ilrestodelcarlino.it Il canto a tratti sognante di Dacia Maraini di un’infanzia lontana, in un campo di prigionia giapponeseDacia Maraini affronta per la prima volta in un suo libro, Vita mia (Rizzoli) gli anni di reclusione trascorsi in un campo di concentramento giapponese che fu allestito per la famiglia Maraini e altri ... ilfoglio.it Dopo aver partecipato alla presentazione della scrittrice Dacia Maraini al Teatro Diana, mi ha incuriosito il suo ultimo libro dedicato alle donne scrittrici restituendo valore e dignità alle "madri" della letteratura. Il saggio si concentra sulla "segretezza" di queste - facebook.com facebook