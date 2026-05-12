Mara Maionchi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista a Il Corriere della Sera in occasione della presentazione del suo nuovo libro, intitolato “Dove ho lasciato le chiavi?”, scritto insieme a Manuela Mellini. Ha parlato della possibilità di tornare a X Factor, affermando di non essere sicura di riuscire a gestire i ritmi veloci del programma. Ha inoltre commentato il suo rapporto con alcuni artisti, citando una grande soddisfazione per il lavoro con un cantante e criticando il riconoscimento del talento di un altro artista.

Mara Maionchi si è raccontata a Il Corriere della sera in occasione della presentazione del suo ultimo libro “ Dove ho lasciato le chiavi?”, scritto con Manuela Mellini. Nella sua lunga carriera, Maionchi ricorda quando ha fatto la discografica e ha al suo attivo più di una soddisfazione. “ Sono umanamente legata a Gianna Nannini perché la sua carriera mi ha dato una grande soddisfazione perché all’inizio ci credevo solo io, tutti dicevano che non avrebbe combinato niente, invece io ho continuato a spingerla. Così è nata anche una grande amicizia”. Ci sono stati anche diversi casi in cui non ha riconosciuto il talento: “Credo di essere sempre stata giusta con me stessa, è capitato che non riconoscessi un talento perché io non ero in grado di riconoscerlo, perché non era nelle mie corde.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mara Maionchi: “Tornare a X Factor? Non so se sarei in grado, lì è tutto velocissimo e faccio fatica. Nannini grande soddisfazione, il talento di Antonacci non l’ho riconosciuto”

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