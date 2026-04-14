In un’intervista pubblicata poco prima di compiere 85 anni, Mara Maionchi si apre parlando di un episodio passato in cui afferma di aver colpito qualcuno con un cinghiale. La cantante e produttrice discografica rivela dettagli sulla propria vita, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri. La conversazione si concentra su ricordi personali e momenti significativi, senza entrare in dettagli specifici riguardo alle persone coinvolte o alle circostanze.

Alla vigilia degli 85 anni, che compirà il 22 aprile, Mara Maionchi si racconta senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair. La storica discografica e volto televisivo ripercorre la sua carriera, gli scontri con alcuni artisti, il rapporto con l’età che avanza e il matrimonio con Alberto Salerno, con cui festeggerà presto cinquant’anni di nozze. Maionchi non rinnega il carattere diretto che l’ha resa una delle figure più riconoscibili dell’industria musicale italiana. «Agivo secondo quello che ritenevo giusto e secondo il mio carattere, che non dico sia buono, però è certamente un carattere», spiega. E ricorda senza troppi giri di parole gli episodi più burrascosi con alcuni cantanti: «Se vedevo un artista che non capiva o non voleva capire, un po’ mi alteravo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mara Maionchi, rivelazione shock: “L’ho preso a cinghiate”. Di chi parlava

Mara Maionchi: “Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo, mi faceva girare le balle. La morte? Mi dispiace che finisca questa vita. Ho perdonato il tradimento, non si può rovinare una famiglia per una sera o un momento”Senza peli sulla lingua, diretta, sincera, simpatica e a 84 anni con una lucidità invidiabile.

“Per quattro minuti ho vissuto nell’aldilà”: la rivelazione shock del vip italianoC’è una linea sottile che separa spettacolo e credenza, intrattenimento e suggestione.