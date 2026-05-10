Domenica in Mara Venier rivela tutto a Biagio Antonacci in diretta | Se ci avessi provato con me… Studio in delirio

Domenica In ha ospitato Biagio Antonacci per un’intervista in diretta, durante la quale Mara Venier ha fatto una battuta rivolta al cantante, dicendo: “Se ci avessi provato con me…”. La frase ha suscitato reazioni tra il pubblico presente nello studio, creando un’atmosfera di allegria. La conduttrice e il cantante hanno discusso di vari aspetti della carriera musicale di Antonacci, mentre l’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

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Momento di grande ironia nello studio di Domenica In, dove Mara Venier ha accolto Biagio Antonacci per una lunga intervista dedicata alla sua carriera. Tra ricordi, emozioni e battute, i due amici di lunga data hanno dato vita a un siparietto che ha fatto sorridere il pubblico. Durante la puntata di domenica 10 maggio, la conduttrice ha ricordato il loro primo incontro ai tempi de “Il Nuovo Cantagiro”, trasmissione che conduceva nei primi anni Novanta. “Eravamo ragazzi”, ha raccontato con affetto Venier, ripensando agli inizi del percorso artistico del cantante di Sognami. La battuta che scatena le risate in studio. Nel corso della conversazione, Antonacci ha scherzato sul rapporto costruito negli anni con la conduttrice: “Ci siamo dati non so quanti baci io e te in tutta la vita”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Domenica in, Mara Venier rivela tutto a Biagio Antonacci in diretta: “Se ci avessi provato con me…”. Studio in delirio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mara Venier punge Biagio Antonacci: “Se solo ci avessi provato con me…” Domenica In, Mara Venier scherza con Biagio Antonacci: Ramazzotti li “ammonisce” al telefonoMeravigliosa intervista di Mara Venier a Biagio Antonacci a Domenica In: nello studio del programma del pomeriggio di Rai1, Biagio ha accompagnato il... Argomenti più discussi: Domenica In, oggi 10 maggio ospiti di Mara Venier e anticipazioni puntata; Domenica In, gli ospiti del 3 maggio da Serena Brancale a Luciana Littizzetto; Domenica In, anticipazioni del 3 maggio aprile: Mara Venier ospita Al Bano; Domenica In, caos da Mara Venier. Al Bano si arrabbia con Romina e piange: Una pugnalata nel cuore. Littizzetto turbata, poi crolla anche Serena Brancale.