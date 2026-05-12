Manovra finanziaria regionale emendamento ARDIS

In una recente seduta sulla manovra finanziaria regionale, la Consigliera De Francesco ha fornito chiarimenti riguardo all’emendamento alla legge regionale del 2007. Ha specificato come gli immobili di ARDIS siano destinati a garantire la continuità dei servizi universitari e ha evidenziato le modalità di utilizzo per assicurare una cornice normativa chiara. La discussione si è concentrata sulla definizione delle destinazioni degli immobili in relazione alla manovra.

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Manovra finanziaria regionale e chiarimenti sull’emendamento alla l.r. 92007: la Consigliera De Francesco precisa la destinazione degli immobili ARDIS per garantire certezza normativa e continuità dei servizi universitari.. Nella seduta consiliare tenutasi ieri a Palazzo Campanella, il Consiglio regionale della Calabria è tornato a esaminare la Proposta di legge n. 48XIII, collegata alla manovra finanziaria regionale e relativa alla modifica dell’articolo 11 della legge regionale 92007. Il provvedimento riguarda la destinazione degli immobili già appartenuti alle ARDIS, oggi soppressa, e trasferiti all’Università degli Studi di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Manovra finanziaria regionale, emendamento ARDIS ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Manovra di finanza regionale, riforma beni ARDIS Leggi anche: Incentivo alla manovra nei porti, c’è la proroga. Approvato l’emendamento nel Decreto Milleproroghe Argomenti più discussi: Sanità e bilancio, il Consiglio regionale si divide sul commissariamento; Vittoria, stadio: al via i lavori per le torri faro da 200mila euro; Ars, quei veti incrociati che paralizzano gli alleati del Centrodestra. Finanziaria Regionale: FABI, FIRST CISL, UILCA e UGL Credito chiedono deroga al blocco assunzioni per l’IRCAPALERMO – Alla vigilia del dibattito in Aula all’Assemblea Regionale Siciliana sulla nuova manovra finanziaria, la dirigenza nazionale di FABI, e le segreterie regionali di FIRST CISL, UILCA e UGL Cre ... ienesiciliane.it