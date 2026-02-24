Incentivo alla manovra nei porti c’è la proroga Approvato l’emendamento nel Decreto Milleproroghe

La decisione di prorogare l’incentivo alla manovra nei porti deriva dall’approvazione di un emendamento nel Decreto Milleproroghe. La Commissione europea, a gennaio, aveva autorizzato l’Italia a sostenere economicamente il trasporto merci via ferrovia nei porti, e ora questa misura diventa permanente. La proroga permette di mantenere i fondi disponibili per l’ultimo miglio ferroviario, che coinvolge diverse infrastrutture portuali nel Paese. La legge entrerà in vigore entro il 1° marzo.

Il sostegno economico all’ultimo miglio ferroviario diventa strutturale. A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea che lo scorso gennaio aveva consentito all’Italia di incentivare la manovra ferroviaria merci nei porti, è stato approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe, che sarà convertito in legge entro il 1° marzo. I termini della misura del contributo, in scadenza a dicembre 2026, saranno così prorogati fino al 31 dicembre 2030. Il fondo a disposizione consentirà a ogni Autorità di Sistema Portuale nazionale di erogare incentivo fino a un massimo di 500.000 euro all’anno per ogni AdSP, per un totale di 30 milioni complessivi nel periodo di riferimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Governo modifica la Manovra. Approvato decreto MilleprorogheIl governo interviene sulla Manovra attraverso un maxi-emendamento, riformulando diverse componenti del testo.

Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoliIl decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri comprende 16 articoli e riguarda diverse aree di interesse pubblico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Disastro Transizione 5.0: incentivi congelati! Scontro su platea delle imprese e Made in UE blocca il via al piano; Incentivo, agevolazione, ciclo vita: definizioni e ambito applicativo del Codice; Assumere Costa Meno: Tutti i Bonus sulle Assunzioni 2026 per la Tua Azienda; Bonus ZES Unica: come funziona lo sgravio contributivo totale per le assunzioni nel Mezzogiorno.

Incentivo a manovra nei porti: c’è la proroga. Carta (Fermerci), un contributo fondamentale(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – Il sostegno economico all’ultimo miglio ferroviario diventa strutturale. A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea che lo scorso gennaio aveva consentito all’ ... ferpress.it

Trasporto merci, Ue: via libera agli incentivi per la manovra ferroviaria nei porti italianiLa Commissione europea ha autorizzato l’Italia a introdurre un sostegno economico alla manovra ferroviaria merci nei porti, aprendo per la prima volta alla possibilità di ridurre i costi di uno dei ... repubblica.it

Il decreto Milleproroghe dovrà essere approvato al Senato entro l'1 marzo. Cosa è stato approvato e cosa rimane fuori dal testo - facebook.com facebook

Partiamo dal decreto Milleproroghe che estende le Zes anche a Marche e Umbria e rende definitiva la ricetta elettronica; la preparazione dell’Italia a un’eventuale nuova pandemia; Sanremo apre la con spazi pubblicitari già sold out; infine, ti racconto la sto x.com