Incentivo alla manovra nei porti c’è la proroga Approvato l’emendamento nel Decreto Milleproroghe
La decisione di prorogare l’incentivo alla manovra nei porti deriva dall’approvazione di un emendamento nel Decreto Milleproroghe. La Commissione europea, a gennaio, aveva autorizzato l’Italia a sostenere economicamente il trasporto merci via ferrovia nei porti, e ora questa misura diventa permanente. La proroga permette di mantenere i fondi disponibili per l’ultimo miglio ferroviario, che coinvolge diverse infrastrutture portuali nel Paese. La legge entrerà in vigore entro il 1° marzo.
Il sostegno economico all’ultimo miglio ferroviario diventa strutturale. A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea che lo scorso gennaio aveva consentito all’Italia di incentivare la manovra ferroviaria merci nei porti, è stato approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe, che sarà convertito in legge entro il 1° marzo. I termini della misura del contributo, in scadenza a dicembre 2026, saranno così prorogati fino al 31 dicembre 2030. Il fondo a disposizione consentirà a ogni Autorità di Sistema Portuale nazionale di erogare incentivo fino a un massimo di 500.000 euro all’anno per ogni AdSP, per un totale di 30 milioni complessivi nel periodo di riferimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Governo modifica la Manovra. Approvato decreto Milleproroghe
Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoli
