manovra di finanza regionale riforma beni ardis

Una recente modifica alla legge regionale 92007 ha ampliato il patrimonio immobiliare destinato all’Università di Reggio Calabria. La riforma permette maggiore flessibilità nell’uso delle proprietà e assicura la continuità dei servizi legati al diritto allo studio. La manovra fa parte di una più ampia riforma di finanza regionale, con l’obiettivo di riorganizzare le risorse immobiliari dell’ateneo.

La modifica alla l.r. 92007 amplia il compendio immobiliare destinato all’Università di Reggio Calabria, garantendo flessibilità d’uso e continuità dei servizi per il diritto allo studio.. Nella seduta di ieri, tenutasi a Palazzo Campanella, il Consiglio regionale della Calabria ha discusso la Proposta di legge n. 48XIII, iniziativa del consigliere Salvatore Cirillo, che interviene sull’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, collegata alla manovra di finanza regionale. Il provvedimento riguarda il patrimonio immobiliare già appartenuto alle Aziende regionali per il diritto allo studio (ARDIS), oggi soppresse, e la sua destinazione all’Università degli Studi di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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