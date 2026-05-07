Incentivi riforma rinviata alla manovra Mimit contro Ragioneria

La riforma degli incentivi alle imprese è al centro di un confronto tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Ragioneria dello Stato. Il Mimit ha presentato un decreto legislativo per modificare le regole, ma la proposta è stata rinviata alla prossima manovra finanziaria. La discussione tra le due istituzioni riguarda principalmente aspetti tecnici e finanziari del provvedimento. Al momento, non sono state prese decisioni definitive sulla questione.

La riforma degli incentivi alle imprese diventa un caso di governo. Da un lato il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), che ha proposto il decreto legislativo, dall’altro la Ragioneria dello Stato che lo ha bollinato. A parlare di un provvedimento svuotato rispetto allo schema iniziale è direttamente la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mimit, con una memoria depositata nelle commissioni Industria del Senato e Attività produttive della Camera, che stanno svolgendo una serie di audizioni in vista della formulazione del parere. La direzione del ministero guidato da Adolfo Urso sottolinea che c’è una «differenza sostanziale» tra lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, il 27 marzo, e il testo poi bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 31 marzo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Incentivi, riforma rinviata alla manovra. Mimit contro Ragioneria Notizie correlate Manovra 2026, allarme conoscenza: 4 imprese su 5 ignorano gli incentivi sul costo del lavoroLa Manovra 2026 introduce incentivi sul costo del lavoro, ma l’80% delle imprese non li conosce. Manovra da 19 miliardi approvata. La sfida sull'Irpef rinviata al 2027. ?Stefani: «Veneto fuori dall?esercizio provvisorio in tempi record»VENEZIA - Soltanto un orgoglioso juventino come Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d’Italia, poteva citare Roberto Baggio nel giorno del caos...