Latina beni per oltre un milione confiscati dalla Guardia di Finanza

Latina, 20 marzo 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore superiore a un milione di euro. L’operazione ha coinvolto diversi immobili e conti bancari. L’intervento si è svolto nell’ambito di un’indagine su presunte attività illecite. Le autorità hanno eseguito il provvedimento di confisca in conformità alle normative vigenti. Nessuna persona è stata arrestata durante l’azione.

Latina, 20 marzo 2026 – Beni per oltre un milione di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Latina, sulla base della normativa prevista dal Codice Antimafia, a un uomo considerato ”socialmente pericoloso” in considerazione dei numerosi precedenti giudiziari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Da quanto emerso dalle indagini, l’uomo negli anni è risultato sistematicamente implicato in reati in materia di stupefacenti, come hanno dimostrato le indagini condotte a suo carico, e in un caso è stato sottoposto a misura cautelare in carcere. Il patrimonio confiscato era già stato posto sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria ad ottobre 2024, a seguito di richiesta della procura di Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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