Manoppello Antonio Razzi vince Politici ai fornelli con i bucatini

In una sfida culinaria tra politici, uno di loro ha conquistato il primo premio con un piatto di bucatini. La gara si è svolta a Manoppello, coinvolgendo diverse figure pubbliche che si sono messe alla prova ai fornelli contro chef professionisti. La giuria ha premiato il piatto per la sua originalità e sapore, mentre la critica ha riconosciuto alcuni punti di forza nella preparazione. La competizione ha attirato l’attenzione di pubblico e media locali.

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