Torna con la decima edizione la rassegna culinaria Politici ai fornelli
Decima edizione domenica 10 maggio dalle ore 19 della gara culinaria "Politici ai fornelli" che nella cornice del ristorante "Sancta Mariae de Arabona", il locale del famoso giocatore della nazionale di calcio Marco Verratti a Manoppello, vedrà sfidarsi undici agguerriti amministratori pubblici.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Park Ji-hoon tra divisa e fornelli: la sfida culinaria del soldato? Cosa sapere Park Ji-hoon debutta l'11 maggio nel drama The Legend of Kitchen Soldier su Viki.
Torna la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”: dal 3 al 10 maggio, tanti eventi nei borghiTorna la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”, l’iniziativa che mobilita cittadini e associazioni per ridare splendore al centro storico.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Eroica Montalcino 2026 torna per la decima edizione; GemGenève celebra la decima edizione: il gioiello torna a essere cultura, mestiere e mercato; A San Benedetto Po (Mn) torna Lambrusco a Palazzo; Torna l’Eroica Montalcino. Atleti da tutto il mondo.
Torna in città il teatro amatoriale con la decima edizione dellaTorna in città il teatro amatoriale con la decima edizione della rassegna Incontriamoci a teatro, voluta e promossa dalla Fita (Federazione italiana teatro amatori) provinciale. In cartellone sono ... ilgazzettino.it
Segni della Notte, anche con l’AIA Urbino torna per la decima volta il festival Segni della notte da lunedì 13 fino al 19 aprile. Fondata nel 2003, la rassegna ricerca e presenta film che affrontano temi, sfide e problemi cruciali ... ilrestodelcarlino.it
Lo spettacolo di Riccardo Cocciante torna sullo Stretto per il tour del 25° anniversario: oltre 12mila spettatori attesi e grande emozione per Ruggero Pegna, che celebra 40 anni di eventi in Calabria - facebook.com facebook
LIVE - Primavera - #InterVerona, le formazioni ufficiali: #Pinotti torna dal 1', #Marello in panchina x.com