Due uomini sono stati denunciati a Como dopo aver tentato di manomettere un motorino di fronte alla Questura. I soggetti sono stati fermati e identificati dalle forze dell'ordine sul posto. La polizia ha sequestrato gli attrezzi utilizzati e ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di manomettere un motorino parcheggiato davanti alla Questura di Como. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri e hanno visto coinvolti un 43enne comasco e un 26enne romano, fermati dagli agenti della Polizia di Stato. Il 43enne è stato inoltre denunciato per porto abusivo d’armi poiché trovato in possesso di un coltello di circa 20 cm. Ai due sono stati notificati i Fogli di Via dal Questore Filippo Ferri. L’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 10.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Manomettono un motorino davanti alla sede della polizia di Como, l'epilogo della vicenda

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