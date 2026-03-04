Un uomo a Frosinone ha mostrato una paletta della polizia, attirando l’attenzione degli agenti in servizio. Gli agenti lo hanno fermato e hanno scoperto che la paletta e altri segni distintivi erano contraffatti. Durante il controllo sono state trovate anche armi con cui l’uomo era in possesso. La polizia ha denunciato il soggetto per possesso di strumenti contraffatti e armi. Sono state inoltre segnalate due persone per detenzione di stupefacenti.

Un uomo è stato denunciato a Frosinone per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi proprie senza autorizzazione. Il soggetto è stato fermato dopo aver tentato di eludere gli agenti, che hanno sequestrato una paletta simile a quella in uso alle Forze dell’Ordine, un coltello a serramanico e un manganello telescopico. Nel corso dell’attività sono state anche segnalate due persone per possesso di stupefacente ad uso personale. Denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti e armi Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Questura ha denunciato un uomo per possesso di segni distintivi contraffatti, porto di armi proprie senza autorizzazione e porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frosinone, cittadino espone la paletta della polizia e i veri agenti lo notano: l'epilogo della vicenda

Leggi anche: Frosinone, espulso cittadino peruviano: continua l’attività della Polizia contro l’immigrazione clandestina

Litiga con la fidanzata a Rimini e la rapina, poi tenta la fuga in auto: l'epilogo della vicendaA Rimini un cittadino albanese è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata e aver tentato la fuga in auto.