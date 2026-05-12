Manganelli auto rubate e alcol al volante | scattano 12 denunce nel weekend di controlli

Da cesenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli lungo le principali arterie e le zone più frequentate del litorale. Durante le operazioni, sono state identificate dodici persone che sono state denunciate per vari motivi, tra cui il furto di un'auto e la guida sotto l’effetto di alcol. Le verifiche hanno portato anche al sequestro di un veicolo rubato e al ritiro di alcune patenti.

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Luci blu accese e posti di blocco strategici tra le strade principali e le aree più sensibili del litorale. I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno passato al setaccio il territorio con un servizio che ha impegnato il Nucleo Radiomobile e le Stazioni locali per tutta la notte.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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