Manganelli auto rubate e alcol al volante | scattano 12 denunce nel weekend di controlli

Nel corso del fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli lungo le principali arterie e le zone più frequentate del litorale. Durante le operazioni, sono state identificate dodici persone che sono state denunciate per vari motivi, tra cui il furto di un'auto e la guida sotto l’effetto di alcol. Le verifiche hanno portato anche al sequestro di un veicolo rubato e al ritiro di alcune patenti.

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