Durante un’intervista trasmessa da TeleSveva, un rappresentante locale ha dichiarato che l’estate in corso sarà diversa rispetto a quella precedente. La conversazione ha toccato anche aspetti legati al girone H di Serie D, senza fornire dettagli specifici sulle squadre o sui risultati attesi. La dichiarazione suggerisce un cambiamento rispetto alle stagioni passate, senza ulteriori approfondimenti sui motivi o sulle implicazioni.

Nel girone H di Serie D per la salvezza, quest'anno, ci sono voluti ben 43 punti, motivo di soddisfazione per il Manfredonia Calcio: "Il nostro girone è complicato, è stato un campionato combattuto, ma giocato molto bene da noi. I nostri ragazzi meritano un plauso" dice Rotice a TeleSveva. Sul futuro: "Sicuramente non sarà come la scorsa estate, quando fattori esterni condizionarono tutto l'ambiente. Furono create tensioni, il rischio che il calcio sarebbe sparito a Manfredonia era concreto. Il prossimo anno sarà in continuità con quello trascorso". "Grazie alla serenità ritrovata, la programmazione è già in corso. Bisogna ripartire dai valori e dagli uomini che l'hanno resa possibile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Rotice a TeleSveva: “Sarà un’estate diversa salla precedente”

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SERIE D | Manfredonia, Rotice: Orgogliosi della salvezza.Sarà un'estate diversa dalla precedente

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