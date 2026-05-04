Manfredonia Rotice a IlSipontino | La città è unita

Durante un incontro con il quotidiano locale, un rappresentante della città ha dichiarato che quest’estate è stata avviata una nuova iniziativa per rilanciare l’area. Ha aggiunto che i risultati ottenuti in termini di punti raggiunti sono superiori rispetto a quelli degli anni precedenti, anche se ha riconosciuto che si poteva fare di più. Ha inoltre affermato che la comunità locale si sente unita in questo percorso di ripartenza.

"Quest'estate abbiamo deciso di ripartire con un progetto nuovo e la classifica ci ha dato ragione: abbiamo fatto più punti che negli anni passati e sicuramente ne potevano essere di più. Ce lo meritavamo, ma il calcio è anche questo" così il patron del Manfredonia Calcio Rotice a IISipontino. "La città è unita, questo è il messaggio più bello: il Manfredonia Calcio ci tiene tutti assieme. Ora tutti insieme possiamo crescere".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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ROTICE: MANFREDONIA CALCIO ELEMENTO SOCIALE

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