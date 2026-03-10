Ginnastica ritmica la società Gymnica Anthea ospita a Ortona la Zona Tecnica del Campionato Individuale Gold di Specialità

A Ortona, la società Gymnica Anthea si prepara ad accogliere la Zona Tecnica del Campionato Individuale Gold di Specialità, che si svolgerà dal 13 al 15 di questo mese. L’evento, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia, coinvolge atlete delle categorie Junior e Senior e si terrà nel palazzetto dello sport della città. La competizione rappresenta un momento importante per il settore della ginnastica ritmica nella regione.

La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario federale per la ginnastica ritmica, con tre giornate di gare dedicate agli esercizi di specialità e alle individualiste di alto livello. L’evento vedrà la partecipazione delle migliori ginnaste delle zone tecniche coinvolte, impegnate in pedana con clavette, cerchio, nastro e palla, davanti al pubblico e alla giuria federale. La manifestazione è organizzata dalla Gymnica Anthea con il patrocinio del Comune di Ortona. Trecento atlete, per oltre cento società, oltre a tecnici accompagnatori e familiari, resteranno in città per tre giorni. «Siamo orgogliosi di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

