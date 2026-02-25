Fiumicino il FuoriPista in commissione Riserva | Ok allo sviluppo aeroportuale ma nel rispetto delle norme

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – Lo scorso 17 febbraio, la Commissione della Riserva Statale Naturale del Litorale Romano (RSNLR), presieduta dal dr. De Angelis, ha audito, con riferimento al progetto di quarta pista a Fiumicino ed al suo impatto negativo sul territorio vincolato della RSNLR, il Comitato FuoriPISTA e le principali associazioni ambientaliste italiane: Italia Nostra, LIPU e WWF. Erano presenti in collegamento video alcuni rappresentanti del Comune di Fiumicino, mentre l’associazione ambientalista “Fare Verde” ha inviato un contributo nel quale ha espresso parere negativo sul progetto in questione. La posizione del Comitato FuoriPISTA. Il Comitato FuoriPISTA, facendo riferimento alle ampie e articolate osservazioni inviate precedentemente a tutti i componenti della Commissione di Riserva, ha fatto presente, in primo luogo, che è favorevole allo sviluppo dell’aeroporto purché questo avvenga entro i limiti dell’attuale sedime, come autorevolmente affermato nell’ OdG del Senato del 30-5-18 approvato all’unanimità, su proposta del Senatore Fazzolari e, più tardi, dal DM 179 21820 a firma congiunta, Ministro dell’Ambiente e Ministro della Cultura; principio definitivamente sancito nella sentenza del TAR n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

