Manfredonia Cicerelli a Telesveva | Noi Cenerentola ad agosto? Chi capisce di calcio…
Benny Cicerelli è stato intervistato a TeleSveva durante la trasmissione SuperMario Sport, dove ha commentato le sensazioni della squadra a circa una settimana dalla salvezza. L’attaccante ha risposto a una domanda sulla possibilità di essere considerati la “Cenerentola” del campionato durante il mese di agosto, commentando con ironia chi comprende di calcio e chi no. La squadra si sta preparando per la nuova stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria.
Manfredonia, Cicerelli a Telesveva: "Noi Cenerentola ad agosto? Chi capisce di calcio." Benny Cicerelli ospite a TeleSveva nella trasmissione SuperMario Sport ha parlato delle sue sensazioni e quelle della squadra a poco più di una settimana dalla salvezza. "Il nostro percorso è partito con tante difficoltà, però ne è uscito fuori un bel gruppo con un ottimo staff. Potevamo chiudere prima il discorso salvezza, forse ha pesato l'inesperienza. Ci siamo un pò complicati la vita. Ma il gruppo è sano, la società non ci ha fatto mancare nulla e lo stadio ci ha sempre trascinati" così il capitano dei sipontini a TeleSveva. Manfredonia annunciata come Cenerentola annunciata ad agosto: "Chi capisce di calcio sa che in questo sport conta il lavoro ed il gruppo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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