Manfredonia Cicerelli a Telesveva | Noi Cenerentola ad agosto? Chi capisce di calcio…

Benny Cicerelli è stato intervistato a TeleSveva durante la trasmissione SuperMario Sport, dove ha commentato le sensazioni della squadra a circa una settimana dalla salvezza. L’attaccante ha risposto a una domanda sulla possibilità di essere considerati la “Cenerentola” del campionato durante il mese di agosto, commentando con ironia chi comprende di calcio e chi no. La squadra si sta preparando per la nuova stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Manfredonia, Cicerelli a Telesveva: "Noi Cenerentola ad agosto? Chi capisce di calcio." Benny Cicerelli ospite a TeleSveva nella trasmissione SuperMario Sport ha parlato delle sue sensazioni e quelle della squadra a poco più di una settimana dalla salvezza. "Il nostro percorso è partito con tante difficoltà, però ne è uscito fuori un bel gruppo con un ottimo staff. Potevamo chiudere prima il discorso salvezza, forse ha pesato l'inesperienza. Ci siamo un pò complicati la vita. Ma il gruppo è sano, la società non ci ha fatto mancare nulla e lo stadio ci ha sempre trascinati" così il capitano dei sipontini a TeleSveva. Manfredonia annunciata come Cenerentola annunciata ad agosto: "Chi capisce di calcio sa che in questo sport conta il lavoro ed il gruppo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Cicerelli a Telesveva: “Noi Cenerentola ad agosto? Chi capisce di calcio…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manfredonia Calcio, Giacobbe a TeleSveva: “Costruiamo la salvezza al Miramare”"Un pò di rimpianti sulla gara di domenica ci sono, anche se affrontavamo una squadra forte" le prime parole di Mirko Giacobbe a Telesveva "Il primo... Manfredonia-Nola, Cicerelli: “Questo gruppo merita la salvezza”"Una vittoria fondamentale per noi" così parla Benny Cicerelli ai microfoni de IlSipontino al termine della gara.