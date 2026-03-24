"Un pò di rimpianti sulla gara di domenica ci sono, anche se affrontavamo una squadra forte" le prime parole di Mirko Giacobbe a Telesveva "Il primo tempo è stato rinunciatario, ma nella ripresa il Manfredonia ci ha messo grinta e voglia. Non ci siamo riusciti, ma la prova è stata soddisfacente". Solo Ferrandina ed Acerrana hanno fatto peggio fuori casa: "In casa contiamo su un pubblico che ci spinge e su un campo particolare. Conta soprattutto il fattore ambientale, però le prestazioni fuori casa sono state fatte. La salvezza la stiamo costruendo al Miramare". Sul finire del campionato: "Il girone H è davvero tostissimo, nelle ultime gare anche di più. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, Giacobbe a TeleSveva: “Costruiamo la salvezza al Miramare”

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