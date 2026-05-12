Manfredonia al tempo dell’Acqua del Serino in Piazza del Popolo

A Manfredonia, nella piazza principale della città, si svolge una manifestazione legata all’acqua del Serino. La scena si svolge in un contesto pubblico e coinvolge cittadini e operatori locali. La presenza di un orto di briciole suggerisce un’attività o un allestimento legato all’evento. La situazione è visibile e documentata in modo diretto senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

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Manfredonia – ORTO di briciole lungo il torrente lucente, che scorre con le sue sregolatezze, poco coerente lascia la sorgente dell’acqua salmastra, per affrontare la sua unione con il mare, tipico di un dolce sale anemico ma fornito di molto iodio. S’alza di brecce dove ci si può bagnare di narice,respirare a sbalzi di vortice, poi guardare granchi con chele a forbice i quali aprono e chiudono le loro tenaglie da crostacei dal colore verde o marrone,sotto un cielo che sa di lene fatto di nuvole a forma di piatti a ceramiche,lavorate dall’atmosferica della mano solare,la natura è di questo paese, che si tiene stranamente le sue...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, al tempo dell’Acqua del Serino in Piazza del Popolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Ue rimarrà al fianco dell’Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessarioPubblichiamo la Dichiarazione congiunta della Presidente della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo e della Presidente del... La Festa dell’Europa. Sabato in piazza del Popolo"In uno scenario internazionale sempre più cupo, anche simboli e piazze possano svolgere un ruolo fondamentale per una ricostruzione diffusa e...