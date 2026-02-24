L’Ue rimarrà al fianco dell’Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessario

La Commissione europea, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno confermato il loro impegno a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa. La dichiarazione congiunta sottolinea la determinazione a fornire aiuti e assistenza, anche con fondi specifici destinati a rafforzare le infrastrutture del paese. La posizione dell’Unione rimane ferma nel supportare la sovranità ucraina e la stabilità regionale.

Pubblichiamo la Dichiarazione congiunta della Presidente della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo e della Presidente del Parlamento europeo in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Oggi, quattro anni fa, la Russia ha iniziato la sua guerra di aggressione su larga scala e illegale contro l’Ucraina. Ancora una volta rendiamo omaggio al coraggio del popolo ucraino, che continua a resistere e a difendere il proprio Paese. La Russia non ha conseguito i propri obiettivi militari in Ucraina. Non riuscendo ad avanzare sul campo di battaglia, prende deliberatamente di mira infrastrutture civili e critiche ucraine, comprese le infrastrutture energetiche, gli ospedali, le scuole e gli edifici residenziali, nel pieno di un inverno rigido. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

