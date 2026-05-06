La Festa dell’Europa Sabato in piazza del Popolo

Sabato in piazza del Popolo si terrà la Festa dell’Europa, un evento che coinvolge cittadini e istituzioni per celebrare l’unità europea. La manifestazione si svolge in un momento di tensioni internazionali, con l’obiettivo di rafforzare i valori di cooperazione e solidarietà tra i paesi membri. La giornata prevede iniziative e incontri pubblici, con l’intento di promuovere un senso di appartenenza comune tra i partecipanti.

"In uno scenario internazionale sempre più cupo, anche simboli e piazze possano svolgere un ruolo fondamentale per una ricostruzione diffusa e capillare dello spirito europeista sorto dagli orrori della seconda guerra mondiale". Così il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, invita tutta la cittadinanza in piazza del Popolo sabato prossimo 9 maggio alle 9 in occasione della Giornata dell’Europa, anniversario della dichiarazione Schumann, portando con sé la propria bandiera dell’ Unione europea. Oltre al primo cittadino, saranno presenti la presidente della Provincia, Valentina Palli, e il professore dell’Università di Bologna, Michele Marchi, per ricordare e celebrare i valori fondanti dell’Ue.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Festa dell’Europa. Sabato in piazza del Popolo Roma, scontri al corteo del 25 aprile: inseguiti i manifestanti con la bandiera Ucraina Notizie correlate Leggi anche: Rissa sabato sera tra giovanissimi. Piazza del Popolo diventa un ring Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d’artificio e fumogeni(Adnkronos) – Fuochi d’artificio e qualche fumogeno in piazza del popolo all’arrivo del corteo dei comitati del no al referendum partiti da piazza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; La Festa dell’Europa; Al Campus torna la Festa dell’Europa: dibattiti e incontri sull’Unione che cambia. A Capannori un concerto per la Festa dell’EuropaMusica, istituzioni e giovani per riaffermare il valore della pace e dell’integrazione europea. Appuntamento sabato 9 maggio alle 21,15 (ingresso libero). noitv.it Festa dell’Europa, il 9 maggio a Siracusa l’evento promosso da Europe Direct Sud Est SiciliaLa Festa dell’Europa da vivere come comunità di persone e cittadini consapevoli, con uno sguardo oltre lo spazio e i confini. Il 9 maggio alle 10.30, nel Cortile del Palazzo di Governo (via Roma 31, a ... siracusanews.it I sovrani spagnoli hanno assistito alla festa per i 50 anni di El País e Letizia ha conquistato tutti con i gioielli delle regine. - facebook.com facebook Al fischio finale, scateniamo la festa I festeggiamenti a San Siro e in Duomo x.com