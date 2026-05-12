Il sindaco di Napoli ha rivolto un messaggio alle madri di bambini nati prematuri, definendo il loro comportamento come un esempio di coraggio e forza. Nel suo intervento, ha sottolineato il valore delle mamme che affrontano con determinazione le sfide legate alla nascita precoce dei figli, riconoscendo il loro impegno e la loro resilienza. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del Comune.

"> Il Messaggio del Sindaco di Napoli alle Mamme. In occasione della Festa della Mamma del 10 maggio 2026, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto inviare un messaggio di grande vicinanza e gratitudine alle famiglie dei bambini prematuri seguiti dalla Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale Federico II. Le sue parole trasmettono un forte senso di speranza e riconoscimento per il coraggio delle mamme e il lavoro instancabile del personale sanitario. “Auguri a tutte le mamme! Qui si vede davvero quanto siano importanti le cure, la ricerca e l’umanità per i piccoli guerrieri nati prematuri”, ha dichiarato Manfredi, in un post sui social.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Manfredi onora le mamme dei prematuri: “Un coraggio straordinario e commovente”.

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