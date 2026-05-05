Napoli | un incontro speciale per le mamme dei piccoli prematuri

A Napoli si è svolto un evento dedicato alle madri di bambini prematuri, durante il quale sono state illustrate le modalità con cui la scienza medica e la solidarietà si intrecciano per assistere i neonati più fragili. Sono stati anche presentati i donatori che hanno contribuito al rinnovo delle apparecchiature della TIN, il reparto di terapia intensiva neonatale. L'incontro ha coinvolto genitori, medici e rappresentanti delle associazioni di supporto.

? Cosa scoprirai Come si uniscono scienza medica e solidarietà per i nati prematuri?. Chi sono i donatori che hanno rinnovato le attrezzature della TIN?. Perché il follow-up della Federico II è cruciale dopo le dimissioni?. Quali nuove sinergie guideranno il futuro della cura neonatale?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 9 presso l'Aula Magna del CESTEV a Napoli. In Italia nascono 28.000 prematuri annui con 3.000 casi in Campania. Partecipano Elvira Bianco, Francesco Raimondi e il sindaco Gaetano Manfredi. Donazioni di Associazione Noi donne di Teverola hanno dotato la TIN Federico II. Sabato 9 maggio, alle ore 9, l’Aula Magna del CESTEV a Napoli ospiterà un incontro speciale per celebrare la Festa della Mamma con un sulla prematurità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: un incontro speciale per le mamme dei piccoli prematuri Notizie correlate Un esercito di mamme per i neonati prematuri: cos'è la Banca del latte umano e come donare a PalermoIn città esiste una rete di donne arruolate per salvare la vita ai più fragili delle terapie intensive. Castelpoto, incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuniIl tema affrontato, cruciale per i piccoli comuni, è stato: “Senza scuola non c’è comunità: difendere l’istruzione per salvare il territorio”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: COMICON Napoli 2026; Napoli. Un incontro non scontato avvicina i bambini all’Arma; Papa Leone a Pompei e Napoli, la diretta di Canale 21; Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completo. «Grazie per aver dato un sorriso a un ragazzo speciale»: l'incontro del bambino con i calciatori del NapoliUna giornata speciale, destinata a restare nel cuore. Ieri, al centro sportivo di Castel Volturno, un ospite speciale ha incontrato i calciatori del Napoli, regalando emozioni a tutti i presenti. La ... ilmattino.it Napoli, il liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi ricorda Giancarlo SianiNel quarantesimo anniversario dell'uccisione di Giancarlo Siani, il 2 dicembre 2025 il liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi di Napoli, ospiterà un incontro speciale dedicato alla legalità con la ... ilmattino.it Stile TV. . Napoli, concluso il progetto educativo 'In Sicurezza... per la vita' - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Oggi a Torre Annunziata (Napoli) parte la demolizione di Palazzo Fienga, per anni roccaforte criminale e simbolo della camorra. Un luogo che verrà restituito ai cittadini con un Parco urbano e la Piazza della Legalità. La lotta a mafia, camorra e ’ndrangheta si x.com